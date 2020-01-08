Захарова прокомментировала удары Ирана по базам США в Ираке
Очередной виток напряженности на Ближнем Востоке спровоцирован политикой стран Запада и в первую очередь Соединённых Штатов. Так представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удары Тегеран по американским базам в Ираке.
«Мы видим и наблюдаем именно то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали, - это эскалация ситуации», - заявила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По словам Захаровой, Вашингтон реализует «очень странную, недальновидную политику», что привело к накоплению массы противоречий и «именно эскалации» в регионе.
Мария Захарова: Концепция вседозволенности, которая насаждается США, приводит к катастрофическим ошибкам
Напомним, после убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде в результате американского авиаудара иранские власти заявили, что Вашингтон ответит за произошедшие. В среду, 8 января, Тегеран запустил несколько баллистических ракет по авиабазе Соединённых Штатов Айн-Асад в Ираке.
Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке, украинский Боинг рухнул в Тегеране: что известно к этому часу
ИСТОЧНИК KP.RU