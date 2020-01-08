2020-01-08T19:20:22+03:00
Политика

Захарова прокомментировала удары Ирана по базам США в Ираке

По словам представителя МИД России, к обострению ситуации на Ближнем Востоке привела политика Вашингтона [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захарова прокомментировала удары Ирана по базам США в ИракеЗахарова прокомментировала удары Ирана по базам США в ИракеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Очередной виток напряженности на Ближнем Востоке спровоцирован политикой стран Запада и в первую очередь Соединённых Штатов. Так представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удары Тегеран по американским базам в Ираке.

«Мы видим и наблюдаем именно то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали, - это эскалация ситуации», - заявила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Захаровой, Вашингтон реализует «очень странную, недальновидную политику», что привело к накоплению массы противоречий и «именно эскалации» в регионе.

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Напомним, после убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде в результате американского авиаудара иранские власти заявили, что Вашингтон ответит за произошедшие. В среду, 8 января, Тегеран запустил несколько баллистических ракет по авиабазе Соединённых Штатов Айн-Асад в Ираке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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