МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Олимпиаде в Токио после решения CAS

8 Янв. 2020 2020-01-08T19:33:04+03:00

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Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх в Токио 2020 года только после окончательного вынесения Спортивным арбитражным судом (CAS) окончательного решения по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу ограничений для атлетов из России. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Эта тема лишь упоминалась. Мы дождемся окончательного решения CAS, после чего рассмотрим вопрос участия россиян в Олимпийских играх», - приводит его слова агентство Reuters.

Напомним, 9 декабре исполком WADA принял решение о четырехлетней дисквалификации спортсменов из России. Таким образом «чистые» российские атлеты могут участвовать только на крупных международных турнирах только под нейтральным флагом. Как писал сайт kp.ru, 19 декабря РУСАДА заявила, что обжалует в Спортивном арбитражном суде решение Всемирного антидопингового агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU