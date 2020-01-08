2020-01-08T19:33:04+03:00
Спорт

МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Олимпиаде в Токио после решения CAS

Ранее РУСАДА обжаловала санкции WADA в Спортивном арбитражном суде
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Олимпиаде в Токио после решения CASМОК рассмотрит вопрос участия россиян в Олимпиаде в Токио после решения CASФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх в Токио 2020 года только после окончательного вынесения Спортивным арбитражным судом (CAS) окончательного решения по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу ограничений для атлетов из России. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Эта тема лишь упоминалась. Мы дождемся окончательного решения CAS, после чего рассмотрим вопрос участия россиян в Олимпийских играх», - приводит его слова агентство Reuters.

Напомним, 9 декабре исполком WADA принял решение о четырехлетней дисквалификации спортсменов из России. Таким образом «чистые» российские атлеты могут участвовать только на крупных международных турнирах только под нейтральным флагом. Как писал сайт kp.ru, 19 декабря РУСАДА заявила, что обжалует в Спортивном арбитражном суде решение Всемирного антидопингового агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп пригрозил Ирану «мощными» санкциями
Трамп: при атаке на американские базы в Ираке никто не пострадал
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Олимпиаде в Токио после решения CAS
Захарова прокомментировала удары Ирана по базам США в Ираке
Освобождены двое россиян, похищенных пиратами в Нигерии
Высказались за решение всех проблем исключительно мирными методами: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Пилоты разбившегося украинского самолета не могли связаться с диспетчерским пунктом
Иран отказался отдавать США чёрные ящики разбившегося украинского Boeing
Путин и Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии с 12 января 2020 года
Зеленский назвал приоритетом установление ответственных за катастрофу с Боингом в Тегеране
Медведев поручил дать оценку безопасности туризма и полетов на Ближнем Востоке
Эрдоган - Путину: «Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена»
Путин рассказал о тенденциях к обострению ситуации на Ближнем Востоке
Путин и Эрдоган повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт
В 2019-м чаще всего покупали «двушки» и «однушки»