2020-01-08T20:24:54+03:00
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпромом» деньги

Глава украинской компании сообщил, что никто не трогал переведенные по решению Стокгольмского арбитража средства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпромом» деньги«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпромом» деньгиФото: REUTERS
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Киев временно не будет тратить 2,9 миллиарда долларов, которые получил от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом рассказал руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Я считаю, из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность», - сказал глава «Нафтогаза» и привел в пример энергоэффективность, добычу и инфраструктурные проекты.

Коболев отметил, что пока полученные деньги никто не трогал и украинская фирма ожидает разговора с правительством Украины по поводу этих средств.

Напомним, в конце декабря 2019 года представители «Газпрома» и «Нафтогаза» договорились об условиях поставки и транзита российского газа через Украину в Европу. Соглашение будет действовать пять лет. В соответствии с соглашением, российская компания выплатила украинской 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, все остальные иски стороны должны отозвать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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