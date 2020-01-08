2020-01-08T20:46:27+03:00
Общество

В Роскачестве рассказали о лучших российских продуктах

Глава ведомства особенно выделил изделия из муки и зерна
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Роскачестве рассказали о самых качественных российских товарахВ Роскачестве рассказали о самых качественных российских товарахФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Кондитерские изделия, печенье и мороженое российского производство может потеснить конкурентов на международном рынке. Такое мнение высказал глава Российской системы качества Максим Протасов.

«У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличные растительное масло и продукты из нашего зерна и муки», - цитирует его издание «Российская газета».

Петрасов отметил и качество российской птицы, которое, по его словам, лучше, чем у европейских и американских производителей. Так он напомнил, что премиальное мясо поставляется из России в страны Латинской Америки.

Глава ведомства также обратил внимание на российских сыроваров и виноделов, которые учатся делать качественный продукт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сейчас в России продолжается реализация плана по разработке национальных стандартов на сельхозпродукцию. В начале декабря Роскачество утвердило первые шесть нацстандартов «зеленой» продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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