2020-01-08T22:35:01+03:00
В мире

«Тонкий троллинг»: президент Эстонии вернула подаренное российским посольством крымское вино

Диппредставительство поздравило Керсти Кальюлайд с 50-летием
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Эстонии Керсти КальюлайдПрезидент Эстонии Керсти КальюлайдФото: REUTERS
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять подаренную ей на юбилей российским посольством бутылку крымского вина. Об этом рассказал член Совета Федерации России Алексей Пушков и предположил, что глава республики приняла презент за «тонкий троллинг».

«Посольство России направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку "Крымского". Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом», - сообщил российский сенатор.

Напомни, как писал сайт kp.ru, ранее глава Эстонии рассказала, что ее внуки ходят в русский детский сад и объяснила такое решение родителей тем, что уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка. Керсти Кальюлайд отметила, что ее дети начали говорить на трех языках уже с трехлетнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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