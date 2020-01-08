«Тонкий троллинг»: президент Эстонии вернула подаренное российским посольством крымское вино
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять подаренную ей на юбилей российским посольством бутылку крымского вина. Об этом рассказал член Совета Федерации России Алексей Пушков и предположил, что глава республики приняла презент за «тонкий троллинг».
«Посольство России направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку "Крымского". Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом», - сообщил российский сенатор.
Напомни, как писал сайт kp.ru, ранее глава Эстонии рассказала, что ее внуки ходят в русский детский сад и объяснила такое решение родителей тем, что уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка. Керсти Кальюлайд отметила, что ее дети начали говорить на трех языках уже с трехлетнего возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU