2020-01-09T00:07:54+03:00
В мире

В «зеленой зоне» в Багдаде упали две ракеты

Здесь расположены посольства
Юлия САЛЬНИКОВА
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О разрушениях пока ничего не известноО разрушениях пока ничего не известноФото: REUTERS
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В Багдаде атаковали так называемую «зеленую зону». Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», на территории, где расположены иностранные посольства и другие правительственные учреждения, 8 января упали две ракеты. О разрушениях пока информация не поступала.

Ранее в Ираке совершено нападение на военную базу, где базировались американские войска. Нападение устроили иранцы. В ответ на атаку президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми экономическими санкциями, которые обещает сохранить до тех пор, пока власти страны не изменят своей позиции в отношении американцев.

Напомним, 31 декабря в Ираке оппозиционеры, поддерживаемые Ираном, устроили нападение на посольство США. Радикалы пытались проникнуть в здание, бросали в окна камни и пытались поджечь вход. Для разгона демонстрантов силы безопасности применили слезоточивый газ, пострадали 20 человек.

Заявление Дональда Трампа в ответ на иранскую атаку баз США в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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