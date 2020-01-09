2020-01-09T03:37:31+03:00
В мире

На Украине бывшего замминистра МЧС подозревают в растрате 1 миллиона долларов

Экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемомуРешается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемомуФото: REUTERS
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В Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего замминистра по чрезвычайным ситуациям. Он увел из бюджета почти 1 миллион долларов при афере с недвижимостью.

В 2004 году на земельном участке, принадлежавшем министерству, компания-застройщик возвела жилой дом. Часть квартир должны были передать в МЧС. Но вместо этого в 201 году замминистра подписал допсоглашение на обмен. Он от лица ведомства отказался от указанных квартир, взамен оформил на МЧС квартиры в городе Ирпене Киевской области. Площадь жилья такая же, но стоимость квартир почти на миллион ниже, чем по оценке экспертов жилье в доме на земле МЧС.

- Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины),- сообщает пресс-служба ГБР.

Имя чиновника не названо. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал "посадки" чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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