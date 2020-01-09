Пенс уверяет, что Иран просит союзников не атаковать американцев

9 Янв. 2020 2020-01-09T03:54:27+03:00

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По данным американских спецслужб власти Ирана просят союзное ополчение не атаковать американцев. Об этом в интервью телеканалу CBS сообщил вице-президент США Майк Пенс. 8 января американская военная база в Ираке подверглась атаке со стороны Ирана. Среди военных США жертв нет, инфраструктуре объекта нанесен незначительный ущерб. По одной из версий иранцы намеренно увели управляемые ракеты от помещений, где располагались люди, чтобы избежать жертв. В цель запущено до 24 баллистических ракет, часть из которых не достигла цели.

- Мы получаем воодушевляющие разведданные о том, что Иран посылает сигналы ополчению не нападать на американские цели и гражданских лиц, - сообщил Пенс.

В телеобращении президент США Дональд Трамп сообщил, что Америка готова "жить в мире" с Ираном. При этом он пригрозил иранцам "мощными санкциями".

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке..

ИСТОЧНИК KP.RU