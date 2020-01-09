2020-01-09T03:54:27+03:00
Политика

Пенс уверяет, что Иран просит союзников не атаковать американцев

Вице-президент США рассказал о полученных разведданных
Юлия САЛЬНИКОВА
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Военная база США подверглась атаке 8 январяВоенная база США подверглась атаке 8 январяФото: REUTERS
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По данным американских спецслужб власти Ирана просят союзное ополчение не атаковать американцев. Об этом в интервью телеканалу CBS сообщил вице-президент США Майк Пенс. 8 января американская военная база в Ираке подверглась атаке со стороны Ирана. Среди военных США жертв нет, инфраструктуре объекта нанесен незначительный ущерб. По одной из версий иранцы намеренно увели управляемые ракеты от помещений, где располагались люди, чтобы избежать жертв. В цель запущено до 24 баллистических ракет, часть из которых не достигла цели.

- Мы получаем воодушевляющие разведданные о том, что Иран посылает сигналы ополчению не нападать на американские цели и гражданских лиц, - сообщил Пенс.

В телеобращении президент США Дональд Трамп сообщил, что Америка готова "жить в мире" с Ираном. При этом он пригрозил иранцам "мощными санкциями".

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке..

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пенс уверяет, что Иран просит союзников не атаковать американцев
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