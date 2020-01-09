Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики в 2020 году

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:12:14+03:00

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Эксперты Всемирного банка (ВБ) прогнозируют небольшие темпы роста мировой экономики в 2020 году. Об этом сказано в ежегодном докладе организации. Так, в наступившем году темпы роста с 2,4 процентов увеличатся до 2,5 процентов. На 2021 год по прогнозам темпы роста достигнут 2,6 процента, в 2022 году – 2,7 процента.

В этом году документ получил название ""Низкие темпы экономического роста, политические проблемы".

Доклад от 2019 года при этом содержал более оптимистичные прогнозы. Например, эксперты Всемирного банка предсказывали ожидаемы рост экономики достигнет 2,9 процентов, но как следует из нового доклада, показатель был снижен.

-В 2020 году рост мировой экономики немного ускорится и достигнет 2,5% на фоне постепенного восстановления инвестиций и торговли после существенного спада в предыдущем году, однако риски снижения этих показателей сохраняются,- приводит текст доклада ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU