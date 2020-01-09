Зеленский собрал ночное совещание по вопросу крушения самолета в Тегеране

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:23:20+03:00

Самолет разбился недалеко от аэропорта Тегерана Фото: REUTERS

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Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание по вопросу крушения самолета украинских авиалиний в Тегеране. Пассажирский лайнер разбился через несколько минут после взлета, все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Помимо украинцев среди пассажиров были граждане Ирана, Канады. В Тегеран отправились эксперты минобороны Украины для участия в расследовании крушения воздушного судна.

Свою готовность подключиться к расследованию выразили в Канаде – в результате катастрофы погибли 63 гражданина этой страны.

Рабочее совещание украинского президента началось около 3.30 по местному времени.

- Владимир Зеленский заслушает отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолета, - сказано в сообщении офиса президента Зеленского.

Разведслужбы Канады сообщили, что предварительной причиной падения самолета стал перегрев одного из двигателей.

ИСТОЧНИК KP.RU