Сенатор Рэнд Пол заявил, что в Белом доме так и не смогли объяснить, зачем было убивать Сулеймани

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:21:26+03:00

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Представители Белого дома не смогли объяснить своим сенаторам, почему убили иранского генерала Сулеймани. Официально его ликвидация стала ответом США на нападение на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Тогда группа радикалов, поддерживаемая, по версии Вашингтона, иранцами, устроила погром у здания диппредставительства. Активисты забрасывали посольство камнями и пытались устроить поджог. По заявлению представителей Белого дома, за этим нападением стоял генерал Сулеймани. Кроме того, в США его признали террористом.

Представители администрации президента США устроили брифинг для законодателей, чтобы объяснить цель и задачи этой спецоперации.

- Нам не представили какой-либо конкретной информации о какой-либо конкретной атаке. Нам передали общие сведения, которые можно получить из газет, - приводит слова сенатора-республиканца Рэнда Пола CNN.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753522" frameborder="0"></iframe> Трамп назвал Сулеймани «монстром».

ИСТОЧНИК KP.RU