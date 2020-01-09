2020-01-09T06:21:26+03:00
Политика

Сенатор Рэнд Пол заявил, что в Белом доме так и не смогли объяснить, зачем было убивать Сулеймани

Сотрудники администрации президента Трампа провели брифинг для законодателей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Генерала Сулеймани убили 3 январяГенерала Сулеймани убили 3 январяФото: REUTERS
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Представители Белого дома не смогли объяснить своим сенаторам, почему убили иранского генерала Сулеймани. Официально его ликвидация стала ответом США на нападение на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Тогда группа радикалов, поддерживаемая, по версии Вашингтона, иранцами, устроила погром у здания диппредставительства. Активисты забрасывали посольство камнями и пытались устроить поджог. По заявлению представителей Белого дома, за этим нападением стоял генерал Сулеймани. Кроме того, в США его признали террористом.

Представители администрации президента США устроили брифинг для законодателей, чтобы объяснить цель и задачи этой спецоперации.

- Нам не представили какой-либо конкретной информации о какой-либо конкретной атаке. Нам передали общие сведения, которые можно получить из газет, - приводит слова сенатора-республиканца Рэнда Пола CNN.

Трамп назвал Сулеймани «монстром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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