Сенатор Рэнд Пол заявил, что в Белом доме так и не смогли объяснить, зачем было убивать Сулеймани
Представители Белого дома не смогли объяснить своим сенаторам, почему убили иранского генерала Сулеймани. Официально его ликвидация стала ответом США на нападение на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Тогда группа радикалов, поддерживаемая, по версии Вашингтона, иранцами, устроила погром у здания диппредставительства. Активисты забрасывали посольство камнями и пытались устроить поджог. По заявлению представителей Белого дома, за этим нападением стоял генерал Сулеймани. Кроме того, в США его признали террористом.
Представители администрации президента США устроили брифинг для законодателей, чтобы объяснить цель и задачи этой спецоперации.
- Нам не представили какой-либо конкретной информации о какой-либо конкретной атаке. Нам передали общие сведения, которые можно получить из газет, - приводит слова сенатора-республиканца Рэнда Пола CNN.
Трамп назвал Сулеймани «монстром».
ИСТОЧНИК KP.RU