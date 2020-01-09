2020-01-09T07:04:10+03:00
В мире

То бьет, то целует: Папа Римский поцеловал монахиню со словами «пообещай, что не будешь кусаться»

Неделю назад Франциск ударил женщину по руке, пытаясь освободить свою кисть
Юлия САЛЬНИКОВА
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Понтифик пошутил на встрече с верующимиПонтифик пошутил на встрече с верующимиФото: REUTERS
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Папа Римский сказал «да» на просьбу монахини о поцелуе. Их встреча произошла в большом зале перед еженедельной службой Понтифика. Папа Франциск прогуливался вдоль рядов с верующими, когда одна из самых решительных монахинь решила «проявить инициативу» и без долгих разговоров попросила понтифика о поцелуе.

- Bacio, Papa, - сказала она по-итальянски.

Тот согласился, но не сразу. Прежде уточнил:

- Пообещай, что не будешь кусаться, - вероятно в шутку сказал Папа Римский и поцеловал ее в щеку.

Неделю назад у понтифика произошла другая "примечательная" история с женщиной - он ударил по руке азиатку, не сдержав эмоции. Прихожанка схватила его за кисть и не собиралась отпускать. Папе Франциску пришлось впоследствии извиняться за свою несдержанность.

Ранее от заявлял, что женщины никогда не смогут стать священниками.

Папа Римский поцеловал монахиню .Pope Francis who recently slapped the hand of a woman who had pulled him had a different reaction, Wednesday, January 8, when a nun asked if he would kiss her. He said yes. The exchange took place at the start of Francis' weekly general audience. As he was walking into the large hall, an excited nun said in Italian "Bacio, Papa! (A kiss, pope!) (Reuters)

ИСТОЧНИК KP.RU

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То бьет, то целует: Папа Римский поцеловал монахиню со словами «пообещай, что не будешь кусаться»
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