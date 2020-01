То бьет, то целует: Папа Римский поцеловал монахиню со словами «пообещай, что не будешь кусаться»

Папа Римский сказал «да» на просьбу монахини о поцелуе. Их встреча произошла в большом зале перед еженедельной службой Понтифика. Папа Франциск прогуливался вдоль рядов с верующими, когда одна из самых решительных монахинь решила «проявить инициативу» и без долгих разговоров попросила понтифика о поцелуе.

- Bacio, Papa, - сказала она по-итальянски.

Тот согласился, но не сразу. Прежде уточнил:

- Пообещай, что не будешь кусаться, - вероятно в шутку сказал Папа Римский и поцеловал ее в щеку.

Неделю назад у понтифика произошла другая "примечательная" история с женщиной - он ударил по руке азиатку, не сдержав эмоции. Прихожанка схватила его за кисть и не собиралась отпускать. Папе Франциску пришлось впоследствии извиняться за свою несдержанность.

Ранее от заявлял, что женщины никогда не смогут стать священниками.

