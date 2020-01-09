Пробила насквозь: Украинскую чиновницу ранили из арбалета
В Борисполе Киевской области совершено нападение на местную чиновницу. Об этом рассказал секретарь городского совета Ярослав Годунок.
По его словам, неизвестный выстрелил в сотрудницу управления образования Нину Ковадло из арбалета. Инцидент произошел вечером в среду, 8 января, на улице Владимира Момота. Предполагается, что стреляли из дома напротив.
Стреляли, предположительно, из дома напротив. Фото: Ярослав Годунок/ Фейсбук
"Стрела пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль. Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным", - написал секретарь у себя в Facebook.
Нина Ковадло. Фото: facebook.com/nina.kovadlo
Он добавил, что пострадавшая чувствует себе "более-менее" хорошо. Ее состояние оценивается как стабильное.
Тем временем, поиски стрелка продолжаются. Атака была осуществлена рядом с детской площадкой и могли пострадать несовершеннолетние.
Состояние пострадавшей оценивается как стабильное
Сайт kp.ru писал, что в прошлом году житель Нижнего Новгорода был ранен стрелой арбалета, который случайно выстрелил, находясь у него в руках. Снаряд угодил в плечо, чудом не попав в сердце.
На Украине чиновницу ранили в руку из арбалета.Пострадала сотрудник управления образования Борисполя Нина Ковадло
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»