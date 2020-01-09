Пробила насквозь: Украинскую чиновницу ранили из арбалета

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:27:25+03:00

Стрелка до сих пор не поймали. Фото: Ярослав Годунок/ Фейсбук

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В Борисполе Киевской области совершено нападение на местную чиновницу. Об этом рассказал секретарь городского совета Ярослав Годунок.

По его словам, неизвестный выстрелил в сотрудницу управления образования Нину Ковадло из арбалета. Инцидент произошел вечером в среду, 8 января, на улице Владимира Момота. Предполагается, что стреляли из дома напротив.

Стреляли, предположительно, из дома напротив. Фото: Ярослав Годунок/ Фейсбук

"Стрела пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль. Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным", - написал секретарь у себя в Facebook.

Нина Ковадло. Фото: facebook.com/nina.kovadlo

Он добавил, что пострадавшая чувствует себе "более-менее" хорошо. Ее состояние оценивается как стабильное.

Тем временем, поиски стрелка продолжаются. Атака была осуществлена рядом с детской площадкой и могли пострадать несовершеннолетние.

Состояние пострадавшей оценивается как стабильное

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году житель Нижнего Новгорода был ранен стрелой арбалета, который случайно выстрелил, находясь у него в руках. Снаряд угодил в плечо, чудом не попав в сердце.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753652" frameborder="0"></iframe> На Украине чиновницу ранили в руку из арбалета.Пострадала сотрудник управления образования Борисполя Нина Ковадло

ИСТОЧНИК KP.RU