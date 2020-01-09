Школьников будут обучать безопасному поведению в Сети

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:30:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Школьников обучат безопасному поведению в Сети. Новый раздел появится в курсе по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Инициатива принадлежит Общественной плате, и она уже одобрена министерством просвещения. После утверждения всех необходимых стандартов в школьную программу включат раздел по киберзащите.

Панируется, что за время обучения дети научатся приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их. Еще одна опасность, которая поджидает школьников во Всемирной паутине – это кибербуллинг (травля в интернете), а еще различные мошенничества, вымогательства и даже случаи доведения до самоубийства.

— В период с января по декабрь 2019 года наши специалисты зафиксировали 638 случаев кибербуллинга. Это только те, которые получили широкий общественный резонанс, — рассказала «Известиям» глава Комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Центр мониторинга «Безопасность 2.0», работающий при комиссии, все чаще отмечает случаи, когда юные пользователи сталкиваются с травлей в Сеи. Основные площадки - «Вконтакте» и «YouTube».

- В основном кибербуллинг процветает в соцсети, в различных анонимных пабликах вроде «Подслушано». К тому же дети излишне открыты в виртуальном пространстве. С удовольствием хвастаются новыми покупками, делятся личными данными – это дает ключ мошенникам, - отметила Елена Сутормина.

Заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что Россия вошла в десятку стран с самым высоким уровнем кибербуллинга среди школьников,

Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец поддержала нововведение и отметила, что подобные уроки стоило ввести еще лет пять назад.

Тема буллинга непростая и актуальная во все времена и в любой стране. С травлей сталкиваются не только российские школьники, но и ученики по всему миру. Повод для травли может быть абсолютно любой, и даже если убрать якобы причину травли, буллинг не прекратится. Мама одного из школьников, который подвергся травле, рассказала, как можно выйти из проблемной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU