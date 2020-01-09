В России заработал ГОСТ для жевательного табака

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:59:24+03:00

Стандарт ввели, чтобы потребители могли отличить эту продукцию от снюса

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В России был впервые разработан и принят ГОСТ для жевательного табака.

Стандарт вступил в силу 1 января 2020 года. В тексте документа прописаны основные требования к упаковке и содержанию табачного изделия.

Так, например, перечислены все ингредиенты, которые могут входить в состав этой продукции. Сюда относятся табачное сырьё, глицерин, пропиленгликоль, пищевая соль и натрий двууглекислый.

Также прописывается, что упаковка должна содержать информацию об изготовителе и составе, маркировку "18+" и предупредительную надпись о вреде табачного изделия (обязательно в черной рамке), передает RT.

Во Всероссийском НИИ табака, махорки и табачных изделий пояснили, что ГОСТ был создан, в том числе, для увеличения разницы между внешним видом жевательного табака и снюса, который запрещен в стране. До недавнего момента их упаковки и способы употребления были почти идентичны.

"Разработка национального стандарта на табак жевательный позволит проводить идентификацию данного вида продукции", - сказали в научно-исследовательском институте.

Сайт kp.ru писал, что некурительный табак почти в семь раз более распространён среди школьников, чем среди взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU