В России заработал ГОСТ для жевательного табака
В России был впервые разработан и принят ГОСТ для жевательного табака.
Стандарт вступил в силу 1 января 2020 года. В тексте документа прописаны основные требования к упаковке и содержанию табачного изделия.
Так, например, перечислены все ингредиенты, которые могут входить в состав этой продукции. Сюда относятся табачное сырьё, глицерин, пропиленгликоль, пищевая соль и натрий двууглекислый.
Также прописывается, что упаковка должна содержать информацию об изготовителе и составе, маркировку "18+" и предупредительную надпись о вреде табачного изделия (обязательно в черной рамке), передает RT.
Во Всероссийском НИИ табака, махорки и табачных изделий пояснили, что ГОСТ был создан, в том числе, для увеличения разницы между внешним видом жевательного табака и снюса, который запрещен в стране. До недавнего момента их упаковки и способы употребления были почти идентичны.
"Разработка национального стандарта на табак жевательный позволит проводить идентификацию данного вида продукции", - сказали в научно-исследовательском институте.
Сайт kp.ru писал, что некурительный табак почти в семь раз более распространён среди школьников, чем среди взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU