9 Янв. 2020 2020-01-09T07:47:40+03:00

Это связано с улучшением качества гаджетов и отсутствием «лишних» денег у покупателей

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Россияне стали реже менять смартфоны. Если в 2018-м году в среднем телефон менялся каждые два года, то в 2019-м статистика изменилась – теперь гаджет отправляют в утиль через три года пользования.

Причин у подобного увеличения сразу несколько: во-первых, «умные» телефоны стали служить на 6–10 месяцев дольше ив среднем работают трехлетку. Во-вторых, вместе с качеством товара растет его цена, а вот доходы россиян увеличиваются не так активно и многие предпочитают по последнего использовать имеющийся аппарат.

Такую статистику "Известиям" озвучили в МТС, ее же подтверждают операторы «большой тройки».

С выводами ритейлеров и операторов согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Он отметил, что после кризиса 2014 года покупатели все чаще отдают предпочтение более функциональным и технологичным аппаратам, надеясь, что они послужат впрок. Как правил, этот подход дает свои плоды и люди экономят, приобретая более дорогой телефон раз в продолжительный срок, а не несколько моделей эконом-класса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что россияне стали чаще покупать дорогие телефоны. В компаниях-производителях гаджетов считают, что помогли акции вроде обмена старого на новый смартфон.

ИСТОЧНИК KP.RU