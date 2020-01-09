2020-01-09T07:47:40+03:00
Экономика

Россияне стали реже менять смартфоны

Это связано с улучшением качества гаджетов и отсутствием «лишних» денег у покупателей
Елена АКИМОВА
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Россияне стали реже обновлять "умные" телефоныРоссияне стали реже обновлять "умные" телефоныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россияне стали реже менять смартфоны. Если в 2018-м году в среднем телефон менялся каждые два года, то в 2019-м статистика изменилась – теперь гаджет отправляют в утиль через три года пользования.

Причин у подобного увеличения сразу несколько: во-первых, «умные» телефоны стали служить на 6–10 месяцев дольше ив среднем работают трехлетку. Во-вторых, вместе с качеством товара растет его цена, а вот доходы россиян увеличиваются не так активно и многие предпочитают по последнего использовать имеющийся аппарат.

Такую статистику "Известиям" озвучили в МТС, ее же подтверждают операторы «большой тройки».

С выводами ритейлеров и операторов согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Он отметил, что после кризиса 2014 года покупатели все чаще отдают предпочтение более функциональным и технологичным аппаратам, надеясь, что они послужат впрок. Как правил, этот подход дает свои плоды и люди экономят, приобретая более дорогой телефон раз в продолжительный срок, а не несколько моделей эконом-класса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что россияне стали чаще покупать дорогие телефоны. В компаниях-производителях гаджетов считают, что помогли акции вроде обмена старого на новый смартфон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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