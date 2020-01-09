США готовы вступить в прямые переговоры с Ираном
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности международной организации письмо, в котором сообщила, что Вашингтон готов вступить в прямые переговоры с Тегераном без предварительных условий. Целью такого шага является предотвращение дальнейшей угрозы мировой безопасности и эскалации конфликта.
При этом убийство иранского генерала Касема Сулеймани, в отмщение за которого Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке, в Белом доме называют самообороной.
"США готовы предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет необходимость защиты американского персонала и интересов", - цитирует агентство Reuters текст документа.
Сайт kp.ru писал, что в ночь на 8 января свершилась месть Ирана за гибель Сулеймани. Республика выпустила по американским военным базам в Ираке несколько десятков баллистических ракет, однако никто не пострадал.
Как оказалось, Багдад заранее предупредил Вашингтон о готовящейся атаке. К тому же, сами иранцы старалась бить так, чтобы нанести минимальный ущерб.
Трамп назвал Сулеймани «монстром».
ИСТОЧНИК KP.RU
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