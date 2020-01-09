2020-01-09T09:58:36+03:00
Общество

ВЦИОМ выяснил, что чаще всего обещают себе россияне перед Новым годом

Каждый третий житель нашей страны "клянется" начать что-то делать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Каждый третий россиянин (34%) дает себе обещания перед Новым годом. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Чаще всего к таким "клятвам" прибегают люди в возрасте 25-34 лет (49%) и жители городов с населением 500-950 тысяч человек (43%). А вот пожилые граждане и жители небольших населенных пунктов предпочитают ничего не обещать - 72% и 67%, соответственно.

Наиболее же распространенной "клятвой" является реализация неких планов в будущем году. Больше всего респондентов признались, что обещали себе чаще общаться с родными и близкими (5%). Также многие планируют начать уделять внимание здоровью (4%), больше зарабатывать, заниматься спортом, сменить работу, бросить курить и жить лучше (по 3%).

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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ВЦИОМ выяснил, что чаще всего обещают себе россияне перед Новым годом
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