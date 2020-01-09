Зеленский записал видеообращение к украинцам после крушения Boeing 737

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:53:39+03:00

Президент призвал не спекулировать на информации об авиакатастрофе и вновь принес соболезнования семьям погибших [видео]

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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям страны в связи с крушением пассажирского самолёта рейса Тегеран - Киев.

Политик назвал 8 января 2020 года "черной страницей" в истории государства и всего мира, а также вновь выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы. Он обратился не только к близким погибших граждан Украины, но и семьям иранцев, канадцев, шведов, афганцев и британцев.

Зеленский сообщил, что расследование катастрофы будет вестись совместно с Управлением гражданской авиации Ирана и призвал не спекулировать на информации о трагедии.

"Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость", - сказал президент, обращение которого было опубликовано на YouTube.

Глава государства добавил, что в Иран уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших соотечественников.

Сам Зеленский планирует обсудить авиакатастрофу по телефону с президентом Ирана Хасаном Рухани. Украинским самолетам рекомендовано не летать в Исламскую Республику до выяснения обстоятельств трагедии.

Сайт kp.ru писал, что лайнер "Международных авиалиний Украины" разбился близ аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, включая девятерых членов экипажа. Самолет загорелся еще в воздухе и взорвался при столкновении с землей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753661" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский обратился к украинцам после катастрофы в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU