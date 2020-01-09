Зеленский записал видеообращение к украинцам после крушения Boeing 737
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям страны в связи с крушением пассажирского самолёта рейса Тегеран - Киев.
Политик назвал 8 января 2020 года "черной страницей" в истории государства и всего мира, а также вновь выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы. Он обратился не только к близким погибших граждан Украины, но и семьям иранцев, канадцев, шведов, афганцев и британцев.
Зеленский сообщил, что расследование катастрофы будет вестись совместно с Управлением гражданской авиации Ирана и призвал не спекулировать на информации о трагедии.
"Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость", - сказал президент, обращение которого было опубликовано на YouTube.
Глава государства добавил, что в Иран уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших соотечественников.
Сам Зеленский планирует обсудить авиакатастрофу по телефону с президентом Ирана Хасаном Рухани. Украинским самолетам рекомендовано не летать в Исламскую Республику до выяснения обстоятельств трагедии.
Сайт kp.ru писал, что лайнер "Международных авиалиний Украины" разбился близ аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, включая девятерых членов экипажа. Самолет загорелся еще в воздухе и взорвался при столкновении с землей.
Владимир Зеленский обратился к украинцам после катастрофы в Тегеране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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