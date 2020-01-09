Правительство утвердило план приватизации на несколько лет

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:42:13+03:00

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Правительство России утвердило прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Документ предусматривает продажу находящихся в федеральной собственности акций 186 обществ и 86 государственных унитарных предприятий, а также долей участия в 13-ти "ООО" и более тысячи объектов другого имущества.

Так, например, РФ прекратит участие в уставном капитале "Алмазювелирэкспорта" и сократит доли в капиталах акционерных обществ "Росспиртпром" (до 75% плюс 1 акция), "Банк ВТБ" (до 50% плюс 1 акция) и "Кизлярский коньячный завод" (до 50% плюс 1 акция).

Сроки и способы продажи ценных бумаг будут определяться с учетом конъюнктуры рынка и рекомендаций консультантов. Ожидается, что приватизация имущества без учета стоимости акций крупнейших компаний будет приносить в бюджет около 3,6 млрд рублей ежегодно.

Сайт kp.ru писал, что в этом году может быть пересмотрено решение о приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей" и "Русгидро".

ИСТОЧНИК KP.RU