В Москве "крымская" зима сменится европейской

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:11:22+03:00

Дневная температура воздуха будет около нуля градусов, а к воскресенью опустится до минус семи Фото: Василий Вахрин

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Очень мягкий температурный фон, который поможет остаться выпавшему снегу, ожидает Москву на предстоящей неделе. Дневная температура воздуха будет около нуля градусов, а к воскресенью опустится до минус семи. Всё это позволит еврозиме сменить "крымскую" зиму в Москве.

- Он [снежный покров] составит семь-двенадцать сантиметров к началу следующей недели, что тоже ниже нормы, - рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что синоптики опровергали прогнозируемые 30-ти градусные морозы в новогоднюю ночь. Также специалисты гидрометцентра рассказали о главных минусах и опасностях тёплой зимы. Среди них осадки и ледяной дождь, которые создают неудобства для передвижения по городу. Кроме того, от высокой температуры в зимний сезон страдает сельское хозяйство.

ИСТОЧНИК KP.RU