2020-01-09T11:43:42+03:00
В мире

Постпред Ирана при ООН назвал "невероятным" предложение США о сотрудничестве

Он считает, что "беспрецедентные" санкции США противоречат нормам международного права
Ася КУЗНЕЦОВА
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8 января Иран выпустил по американским объектам в Ираке 15 баллистических ракет8 января Иран выпустил по американским объектам в Ираке 15 баллистических ракетФото: REUTERS
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Маджид Тахт-Раванчи, постпред Ирана при ООН, считает, что невозможно принять предложение США о сотрудничестве из-за вводимых ими санкциями против Ирана. Напомним, что Келли Крафт, постпред США при ООН, направила в Совбез ООН сообщение о готовности США к переговорам без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.

Раванчи назвал предложение США о сотрудничестве "невероятным", добавив, что до тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности, переговоры не имеют никакого смысла, сообщило Информационное агентство Исламской Республики.

Раванчи также отметил, что санкции, накладываемые Америкой на Иран, являются "беспрецедентными" и противоречат нормам международного права.

8 января Иран выпустил по американским объектам в Ираке 15 баллистических ракет. В Корпусе стражей исламской революции, взявшей на себя ответственность за атаки, заявили, что в случае бомбардировки Ирана США, они нанесут удары по Объединенным Арабским Эмиратам и Израилю. В случае ответа на эти шаги, Иран пообещал атаковать Штаты.

Напомним также, что что Иран провёл бомбардировку американских военных объектов в Ираке в ответ на смерть генерала Сулеймани.

Заявление Дональда Трампа в ответ на иранскую атаку баз США в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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