Названы регионы, где продают самые дорогие баранки

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:43:58+03:00

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Эксперты посчитали, сколько стоят баранки в России. Оказывается, излюбленное лакомство россиян дорожает пятый год подряд и на это есть сразу несколько причин: от подорожания сырья, до увеличения стоимости транспортных расходов.

Прибавка в цене с 2015 года составила почти 40 процентов. Дороже всего за килограмм баранок платят жители Чукотки, а дешевле всего - Ингушетии. По данным Росстата, в ноябре 2014 года за кг баранок платили в среднем 104,3 рубля, в 2015-м - 121,42 рубля, в 2016-м -129,56, в 2017-м - 135,15, в 2018-м -138,58, а в 2019-м - 145,43 рубля.

Самые дорогие баранки:

Чукотский автономный округ - 334,37 руб/кг,

Камчатский край - 283,37 руб,

Ненецкий автономный округ -247,49 руб.

Самые дешевые баранки:

Ингушетия - 92,18 руб/кг,

Чувашия - 97,39 руб,

Курганская область - 103,76 руб.

Объясняя столь большой разбег цен председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов отмечает, что в последние годы дорожают все хлебобулочные изделия в стране.

- Мука подорожала, яйца тоже, прочие ингредиенты. В целом все продукты питания за последние пять лет выросли в цене. Плюс не стоит забывать о затратах на логистику в отдаленные регионы, - комментирует NEWS.ru эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU