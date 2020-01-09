2020-01-09T11:51:37+03:00
Наука

Ученые обнаружили планету, на которой может быть жизнь

Небесное тело находится в сотне световых лет от Солнца
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые обнаружили возможно обитаемую планетуУченые обнаружили возможно обитаемую планету
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Ученые из комического агентства NASA обнаружили планету, на которой может быть жизнь. Специалисты назвали объект TOI 700 d, он вращается вокруг красного карлика из созвездия Золотой Рыбы и располагается в сотне световых лет от Солнца.

По размерам найденная экзопланета напоминает нашу Землю. Кроме того, по словам ученых, расположение этого небесного тела является вполне подходящим для того, чтобы на поверхности планеты была вода. При этом специалисты отмечают, что точные характеристики климата на этой экзопланете пока не известны, передает телеканал «360».

В настоящее время астрономы уже смоделировали порядка двух десятков потенциальных вариантов, как может выглядеть найденная планета. А дальнейшие подсчеты помогут определить ученым, есть ли среди возможных вариантов версия, которая подошла бы для обитания живых организмов, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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