В Госдуму внесли законопроект о возможности отключать связь в тюрьмах
В Госдуму внесли законопроект, который даст возможность отключать мобильную связь для заключённых, если ею будут пользоваться для преступной деятельности.
Один из авторов проекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что речь идёт о совершении мошенничества или помощи в организации действий преступных группировок.
- Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор, - приводит пресс-служба комитета слова Крашенинникова.
Авторами инициативы также выступили председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, зампред этого комитета Александр Хинштейн.
Сейчас подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в СИЗО, запрещено иметь при себе любые средства связи, а за попытку их передачи грозит административная ответственность, но подобных нарушений всё ещё много.
Ранее глушить мобильную связь решили в российских колониях и СИЗО, однако, как показал опыт, операторам и провайдерам выгодно, чтобы их услугами пользовались даже заключенные.
ИСТОЧНИК KP.RU