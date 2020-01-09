В Госдуму внесли законопроект о возможности отключать связь в тюрьмах

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:58:56+03:00

Сейчас подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в СИЗО, запрещено иметь при себе любые средства связи Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Госдуму внесли законопроект, который даст возможность отключать мобильную связь для заключённых, если ею будут пользоваться для преступной деятельности.

Один из авторов проекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что речь идёт о совершении мошенничества или помощи в организации действий преступных группировок.

- Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор, - приводит пресс-служба комитета слова Крашенинникова.

Авторами инициативы также выступили председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, зампред этого комитета Александр Хинштейн.

Сейчас подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в СИЗО, запрещено иметь при себе любые средства связи, а за попытку их передачи грозит административная ответственность, но подобных нарушений всё ещё много.

Ранее глушить мобильную связь решили в российских колониях и СИЗО, однако, как показал опыт, операторам и провайдерам выгодно, чтобы их услугами пользовались даже заключенные.

ИСТОЧНИК KP.RU