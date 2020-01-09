В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:31:17+03:00

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Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.

Статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях предлагается дополнить новым пунктом. В нем будет прописана ответственность за интернет-пропаганду наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и растений, содержащих запрещенные вещества.

Штрафы для обычных граждан составят 5-30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических - от одного миллиона до 1,5 млн рублей. Также в качестве альтернативного наказания может быть приостановлена деятельность юрлица на срок до 90 суток. Об этом сообщается на сайте электронной базы данных Госдумы.

Сайт kp.ru писал, что инициатором ужесточения наказания за пропаганду наркотиков в интернете стало министерство внутренних дел России. Президента РФ Владимира Путина даже просили создать киберполицию для борьбы с такими преступлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU