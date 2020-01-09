2020-01-09T12:12:41+03:00
В мире

В Совфеде выразили уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен

Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия является надежным партнером
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
"Северный поток-2" запустят до конца 2020 года"Северный поток-2" запустят до конца 2020 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил важность проекта «Северного потока — 2». Он выразил уверенность, что газопровод будет достроен несмотря ни на какие сложности.

«То, как вчера был блестяще открыт «Турецкий поток», говорит о том, что Россия — надежный партнер и гарантированно будет поставлять газ в Европу. «Северный поток — 2» не менее амбициозный и важный проект. Несмотря на все проблемы, которые нам искусственно создают, он будет достроен», — цитирует Джабарова RT.

Как отметил сенатор, завершение проекта гарантирует европейцам стабильные газовые поставки на десятилетия вперед.

Напомним, ранее эксперты заявили, что «Северный поток — 2» будет завершен в 2020 году. И это не зависит от того, вернется ли к строительству газопровода компания-трубоукладчик Allseas или нет. В случае необходимости Россия сама закончит строительные работы, заявили эксперты в интервью «Известиям».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Испании, Германии, Австралии и США повышены меры безопасности
В Киеве задержали сбежавшего из России "вора в законе" Камо Московского
Украина столкнулась с последствиями запуска "Турецкого потока"
Апелляционный суд США разрешил построить стену на деньги Пентагона
Появилось новое видео авиакатастрофы с украинским самолётом в Иране
В Совфеде выразили уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен
Четверо турецких военных погибли при взрыве в Сирии
В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
В Госдуму внесли законопроект о возможности отключать связь в тюрьмах
Ученые обнаружили планету, на которой может быть жизнь
Названы регионы, где продают самые дорогие баранки
Постпред Ирана при ООН назвал "невероятным" предложение США о сотрудничестве
В Нигерии боевики притворились военными и разрушили 750 жилых домов
Профессиональная сваха раскрыла секреты поиска счастливых отношений
В Москве "крымская" зима сменится европейской
Роспотребнадзор назвал основную опасность фастфуда
Правительство утвердило план приватизации на несколько лет
Правительство установило штрафы за неуплату платных дорог
Зеленский записал видеообращение к украинцам после крушения Boeing 737
Boeing, летевший в Тель-Авив из Москвы, вернулся в Шереметьево
В Иране подтвердили, что украинский Boeing 737 загорелся в воздухе
ВЦИОМ выяснил, что чаще всего обещают себе россияне перед Новым годом
Минобороны получит 50 новейших пистолетов "Удав" в 2020 году