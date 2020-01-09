В Совфеде выразили уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:12:41+03:00

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил важность проекта «Северного потока — 2». Он выразил уверенность, что газопровод будет достроен несмотря ни на какие сложности.

«То, как вчера был блестяще открыт «Турецкий поток», говорит о том, что Россия — надежный партнер и гарантированно будет поставлять газ в Европу. «Северный поток — 2» не менее амбициозный и важный проект. Несмотря на все проблемы, которые нам искусственно создают, он будет достроен», — цитирует Джабарова RT.

Как отметил сенатор, завершение проекта гарантирует европейцам стабильные газовые поставки на десятилетия вперед.

Напомним, ранее эксперты заявили, что «Северный поток — 2» будет завершен в 2020 году. И это не зависит от того, вернется ли к строительству газопровода компания-трубоукладчик Allseas или нет. В случае необходимости Россия сама закончит строительные работы, заявили эксперты в интервью «Известиям».

ИСТОЧНИК KP.RU