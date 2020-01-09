2020-01-09T12:55:47+03:00
Политика

Украина столкнулась с последствиями запуска "Турецкого потока"

Киев сожалеет, что не смог остановить реализацию проекта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Транзит российского газа через Украину сократится на 15 миллиардов кубометров в 2020 году. Причиной тому запуск газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, Киев уже начал ощущать влияние проекта. Так, например, в Балканском направлении топливо поступает лишь румынским и молдавским потребителям. Болгария, Турция и ряд других стран региона получают газ по новому трубопроводу.

"Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить", - написал Макогон у себя на странице в Facebook.

Повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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