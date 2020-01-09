Украина столкнулась с последствиями запуска "Турецкого потока"

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:55:47+03:00

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Транзит российского газа через Украину сократится на 15 миллиардов кубометров в 2020 году. Причиной тому запуск газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, Киев уже начал ощущать влияние проекта. Так, например, в Балканском направлении топливо поступает лишь румынским и молдавским потребителям. Болгария, Турция и ряд других стран региона получают газ по новому трубопроводу.

"Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить", - написал Макогон у себя на странице в Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753583" frameborder="0"></iframe> Повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU