В Испании, Германии, Австралии и США повышены меры безопасности
Министерство иностранных дел России предупредило граждан о введении повышенных мер безопасности в Испании, Германии, Австралии и Соединенных Штатах. В ближайшие дни в этих странах пройдут манифестации и протестные акции.
Так, на улицы Барселоны 9 января выйдут гражданские активисты, выступающие в поддержку курдского народа, а на следующий день в столице и крупных городах Австралии пройдут массовые акции сторонников движения по борьбе с изменением климата.
В субботу, 11 января, в американском Чикаго состоится митинг "в защиту жизни". В воскресенье в Берлине на протяжении всего дня запланированы демонстрации политических объединений левого толка.
Движение транспорта в районе проведения мероприятий может быть затруднено, сообщается на странице МИД в Twitter.
Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее россиян предупредили также о "внутренней" проблеме. После новогодних праздников "на охоту" выходят мошенники.
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ИСТОЧНИК KP.RU