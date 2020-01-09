В Испании, Германии, Австралии и США повышены меры безопасности

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:26:54+03:00

МИД предупредил россиян о манифестациях в странах Европы, а также в США и Австралии Фото: REUTERS

МИД предупредил россиян о запланированных в этих странах манифестациях

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Министерство иностранных дел России предупредило граждан о введении повышенных мер безопасности в Испании, Германии, Австралии и Соединенных Штатах. В ближайшие дни в этих странах пройдут манифестации и протестные акции.

Так, на улицы Барселоны 9 января выйдут гражданские активисты, выступающие в поддержку курдского народа, а на следующий день в столице и крупных городах Австралии пройдут массовые акции сторонников движения по борьбе с изменением климата.

В субботу, 11 января, в американском Чикаго состоится митинг "в защиту жизни". В воскресенье в Берлине на протяжении всего дня запланированы демонстрации политических объединений левого толка.

Движение транспорта в районе проведения мероприятий может быть затруднено, сообщается на странице МИД в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее россиян предупредили также о "внутренней" проблеме. После новогодних праздников "на охоту" выходят мошенники.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU