2020-01-09T13:22:58+03:00
Наука

Собаки в доме снижают риск развития шизофрении

Животные благотворно влияют на психическое здоровье детей до 13 лет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Собаки в доме помогают ребенку вырасти здоровымСобаки в доме помогают ребенку вырасти здоровымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Собаки в доме помогают ребенку вырасти психически устойчивым. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали связь между наличием у человека домашних животных и вероятностью развития у него психологических заболеваний.

Так, специалисты Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса заметили, что люди, которые первые 12 лет жизни росли вместе с собакой, реже остальных страдали от шизофрении и биполярного расстройства. Вероятность развития у них психологических заболеваний в раннем возрасте снижалась на 24%.

Наибольший же защитный эффект обнаруживается у детей, которые имели в доме собаку от рождения до трех лет, передает сайт телеканала «Звезда».

В исследовании ученых участие приняли мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет, часть их них страдала шизофренией, у других диагностировали биполярное расстройство. А в качестве контрольной группы были приглашены здоровые добровольцы, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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