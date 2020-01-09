Сбежавшему из Японии в футляре Карлосу Гону запретили покидать Ливан
Ливанский суд провел слушание по делу бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона и запретил ему покидать страну на время расследования.
В четверг, 9 января, на заседании были заслушаны доводы бизнесмена по двум вопросам. Он объяснился относительно "красной метки", выданной Интерполом после его побега из Японии в футляре от контрабаса, и своего визита в Израиль. Дело в том, что. законодательство Ливана, запрещает гражданам этой страны посещать оккупированные палестинские территории.
Согласно данным издания DailyStar, допрос Гона проходил во Дворце правосудия. Ливанские следователи совместно с генпрокурором республики задали предпринимателю несколько десятков вопросов.
Напомним, что экс-глава концерта обвиняется в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении служебным положением. Его арестовали в Токио в ноябре 2018 года, а весной 2019-го отправили под домашний арест.
Однако в начале 2020-го стало известно, что бизнесмен сбежал. По одной из версий, Гона вывезли в Турцию в футляре от контрабаса, а потом переправили в Ливан.
Сайт kp.ru писал, что после инцидента Япония решила усилить контроль на границах.
ИСТОЧНИК KP.RU