Сбежавшему из Японии в футляре Карлосу Гону запретили покидать Ливан

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:02:42+03:00

Суд заслушал позицию экс-главы концерта Nissan по выданной Интерполом "красной метке" и визиту в Израиль

Изменить размер текста: A A

Ливанский суд провел слушание по делу бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона и запретил ему покидать страну на время расследования.

В четверг, 9 января, на заседании были заслушаны доводы бизнесмена по двум вопросам. Он объяснился относительно "красной метки", выданной Интерполом после его побега из Японии в футляре от контрабаса, и своего визита в Израиль. Дело в том, что. законодательство Ливана, запрещает гражданам этой страны посещать оккупированные палестинские территории.

Согласно данным издания DailyStar, допрос Гона проходил во Дворце правосудия. Ливанские следователи совместно с генпрокурором республики задали предпринимателю несколько десятков вопросов.

Напомним, что экс-глава концерта обвиняется в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении служебным положением. Его арестовали в Токио в ноябре 2018 года, а весной 2019-го отправили под домашний арест.

Однако в начале 2020-го стало известно, что бизнесмен сбежал. По одной из версий, Гона вывезли в Турцию в футляре от контрабаса, а потом переправили в Ливан.

Сайт kp.ru писал, что после инцидента Япония решила усилить контроль на границах.

ИСТОЧНИК KP.RU