В Иране автобус перевернулся на огромной скорости: погибли 20 человек
В иранской провинции Мазандаран перевернулся пассажирский автобус рейса Тегеран - Гомбеде-Кавус. Жертвами ДТП стали 20 человек, еще 24 пострадали. Об этом сообщил глава Агентства дорожного движения и транспорта страны Абдула Хашема Хасанию,
Согласно данным правоохранителей, в момент аварии автобус двигался со скоростью около 140 км/ч. Предполагается, что водитель просто не успел затормозить, или у него отказали тормоза. Выяснением точных причин случившегося займутся специалисты.
Велика вероятность, что компанию-перевозчика привлекут к ответственности. Полиция выступит с итоговым отчетом в субботу, 11 января, передает ILNA.
Сайт kp.ru писал, что днем ранее в Иране произошла гораздо более крупная трагедия. В Тегеране разбился украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 176 человек.
В Иране 20 человек погибли в ДТП.Пассажирский автобус перевернулся в провинции Мазандаран. Вероятнее всего, водитель не смог затормозить
ИСТОЧНИК KP.RU