2020-01-09T14:07:54+03:00
Происшествия

В Иране автобус перевернулся на огромной скорости: погибли 20 человек

Предполагается, что водитель не смог затормозить [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Отчет по ДТП будет представлен через несколько днейОтчет по ДТП будет представлен через несколько днейФото: скриншот с видео
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В иранской провинции Мазандаран перевернулся пассажирский автобус рейса Тегеран - Гомбеде-Кавус. Жертвами ДТП стали 20 человек, еще 24 пострадали. Об этом сообщил глава Агентства дорожного движения и транспорта страны Абдула Хашема Хасанию,

Согласно данным правоохранителей, в момент аварии автобус двигался со скоростью около 140 км/ч. Предполагается, что водитель просто не успел затормозить, или у него отказали тормоза. Выяснением точных причин случившегося займутся специалисты.

Велика вероятность, что компанию-перевозчика привлекут к ответственности. Полиция выступит с итоговым отчетом в субботу, 11 января, передает ILNA.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее в Иране произошла гораздо более крупная трагедия. В Тегеране разбился украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 176 человек.

В Иране 20 человек погибли в ДТП.Пассажирский автобус перевернулся в провинции Мазандаран. Вероятнее всего, водитель не смог затормозить

ИСТОЧНИК KP.RU

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