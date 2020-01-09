Артём и София стали самыми популярными детскими именами в 2019 году

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:11:31+03:00

В России с 2018 растёт количество новорождённых мальчиков и вторых детей в семьях Фото: Татьяна Коркина

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Самыми популярными именами для новорождённых мальчиков в 2019 году по данным Единого реестра ЗАГС стали Артем, Александр, Михаил и Иван, а для новорождённых девочек - София, Виктория, Анна, Мария и Алиса, сообщает ФНС.

Самыми редкими именами мальчиков стали Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, а у девочек - Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

В России с 2018 растёт количество рождённых мальчиков и вторых детей в семьях. Мальчики родились в 51,45% случаев. Второй ребёнок появился у 37,44% родителей, первенцы – у 37,31%, а 16,95% семей родили третьего ребёнка. Средним возрастом матери считается от 25 до 35 лет. В этот возрастной промежуток родили 64,69% всех матерей в 2019 году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что имя "Мухаммед" впервые вошло в топ-10 имён для мальчиков в США. Сейчас имя занимает десятую строчку, но с прошлого года оно поднялось на четыре позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU