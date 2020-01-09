Звезда фильма «Весна на Заречной улице» госпитализирован в Москве

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:32:38+03:00

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В Москве госпитализирован актер фильма «Весна на Заречной улице». 87-летний Геннадий Юхтин попал в больницу после падения дома.

Как сообщает Пятый канал, актер повредил бедро и сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. В какую именно больницу попал Юхтин пока не сообщается.

Геннадий Юхтин знаком зрителям по фильмам «Дело Румянцева», «Весна на Заречной улице», «Чужая родня», «Алые паруса», «Неуловимые мстители», сериалам «Петербургские тайны», «Молодежка-3» и другим.

Геннадий Юхтин родился в 1932 году в Куйбышевской области. В десять лет осиротел: мать погибла на фронте, а отец — умер от ран. Будущий актер оказался в специальном детском доме. После школ с первой попытки поступил во ВГИК, в 1994 году получил звание Народного артиста РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU