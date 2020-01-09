2020-01-09T14:35:58+03:00
Политика

Элитные войска Ирана пообещали "жестоко отомстить" врагам страны

О ком именно идет речь, в Корпусе стражей исламской революции не уточнили
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Иранцы с флагами и портретом генерала Сулеймани в рукахИранцы с флагами и портретом генерала Сулеймани в рукахФото: REUTERS
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Корпус стражей исламской революции, который представляет собой элитные части Вооруженных сил Ирана пообещал жестоко отомстить врагам республики.

Такое заявление прозвучало вскоре после того, как Тегеран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке. Сайт kp.ru писал, что атака стала ответной мерой на убийство генерала Касема Сулеймани, который был командующим спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР.

"КСИР является одной из главных сил властей [Ирана], которая в скором времени жестоко отомстит врагам", - цитирует главу департамента безопасности Генерального штаба ВС республики Аболлу Эрагы агентство Tasnim.

Военачальник не стал уточнять, о каких именно недоброжелателях идет речь, однако именно с США у Ирана серьезно ухудшились отношения. После ракетного обстрела Тегеран пообещал не допускать военных действия против американцев, если они поступят также.

Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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