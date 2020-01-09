Эксперты рассказали, как вернуться в привычный режим после праздников

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:21:35+03:00

Специалисты советуют устраивать разгрузочные дни и вставать в одно и то же время

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Восстановиться после долгих праздников и вернуться к привычному ритму жизни можно легко, если следовать простым советам. Например, нормализовать сон и вернуться в свой рабочий график можно, если несколько дней подряд ставить будильник на одно и то же время. Сомнолог Елена Царева отметила, что если начать придерживаться этого правила сразу с 9 января, то уже через 4-5 дней, организм быстро перестроится.

Психолог Ирина Корчагина советует возвращаться к рабочим обязанностям постепенно, поскольку резкое переключение может привести к негативным результатам.

«Тяжело выполнять трудовые обязанности будет даже тем людям, кому нравится этим заниматься. Поэтому 9 января не нужно надрываться. Ведь такой резкий переход может негативно сказаться на психике», - цитирует психолога NEWS.ru.

Для тех, кто объедался все праздничные дни и мечтает скинуть пару килограммов после праздников, диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендует устраивать разгрузочные дни. При этом врач напоминает, что в условиях ограничения пищи необходимо потреблять больше воды и травяных чаев, чтобы обеспечить функциональный покой желудочно-кишечному тракту.

ИСТОЧНИК KP.RU