2020-01-09T14:21:35+03:00
Общество

Эксперты рассказали, как вернуться в привычный режим после праздников

Специалисты советуют устраивать разгрузочные дни и вставать в одно и то же время
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Эксперты рассказали, как восстановиться после праздниковЭксперты рассказали, как восстановиться после праздниковФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Восстановиться после долгих праздников и вернуться к привычному ритму жизни можно легко, если следовать простым советам. Например, нормализовать сон и вернуться в свой рабочий график можно, если несколько дней подряд ставить будильник на одно и то же время. Сомнолог Елена Царева отметила, что если начать придерживаться этого правила сразу с 9 января, то уже через 4-5 дней, организм быстро перестроится.

Психолог Ирина Корчагина советует возвращаться к рабочим обязанностям постепенно, поскольку резкое переключение может привести к негативным результатам.

«Тяжело выполнять трудовые обязанности будет даже тем людям, кому нравится этим заниматься. Поэтому 9 января не нужно надрываться. Ведь такой резкий переход может негативно сказаться на психике», - цитирует психолога NEWS.ru.

Для тех, кто объедался все праздничные дни и мечтает скинуть пару килограммов после праздников, диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендует устраивать разгрузочные дни. При этом врач напоминает, что в условиях ограничения пищи необходимо потреблять больше воды и травяных чаев, чтобы обеспечить функциональный покой желудочно-кишечному тракту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звезда фильма «Весна на Заречной улице» госпитализирован в Москве
Протестующие штурмуют здание администрации президента Абхазии
Появилось видео последствий обстрела Ираном базы США в Ираке
Эксперты рассказали, как вернуться в привычный режим после праздников
Элитные войска Ирана пообещали "жестоко отомстить" врагам страны
Артём и София стали самыми популярными детскими именами в 2019 году
В Иране автобус перевернулся на огромной скорости: погибли 20 человек
Сбежавшему из Японии в футляре Карлосу Гону запретили покидать Ливан
Собаки в доме снижают риск развития шизофрении
В Союзе туриндустрии объяснили, как изменятся цены на билеты после прекращения полетов над Ираком и Ираном
В Испании, Германии, Австралии и США повышены меры безопасности
В Киеве задержали сбежавшего из России "вора в законе" Камо Московского
Украина столкнулась с последствиями запуска "Турецкого потока"