Появилось видео последствий обстрела Ираном базы США в Ираке

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:28:33+03:00

Кадры с разрушениями и осколками ракет опубликовали в Сети

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В Сети опубликовали ролик с изображением последствий ракетного удара Ираном по базе США Эйн-аль-Асад на западе Ирака. На кадрах видно множество разброшенных осколков ракеты, а также то, что обстрел привёл к разрушению здания.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео самих ракетных атак на американские военные базы в Ираке.

Напомним, что Иран нанёс удар в ответ на убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Во время атаки 8 января Иран выпустил 15 баллистических ракет. В цель попали 11 из них.

Затем постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал "невероятным" предложение США о сотрудничестве, которое в Совбез ООН направила постпред США при ООН Келли Крафт. В письме говорилось о готовности США к переговорам без предварительных условий для снижения напряженности в регионе. Раванчи считает, что "беспрецедентные" санкции США противоречат нормам международного права.

Опубликовано видео последствий ракетного обстрела в Багдаде .Кадры сняты недалеко от американского посольства

ИСТОЧНИК KP.RU