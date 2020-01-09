Протестующие штурмуют здание администрации президента Абхазии

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:43:49+03:00

На площади собрались около 500 человек, включая силовиков [видео]

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В Абхазии начался штурм здания администрации президента республики. Протестующие уже выломали дверь и выбили окно рядом с ней, а теперь пытаются прорваться внутрь.

Беспорядки начались в четверг, 9 января, около 13.00 мск. В настоящий момент на площади находятся около 500 человек, в том числе сотрудники силовых структур.

Согласно данным РИА Новости, одним из организаторов митинга является Ахра Авидзба, которые ранее требовал отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

Сайт kp.ru писал, что в сентябре в республике состоялся второй тур президентских выборов. Победил действующий глава частично признанного государства Рауль Хаджимба. Один из кандидатов на высший пост, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния потребовал признать выборы недействительными, но Верховный суд отказал.

Политик решил обжаловать это решение в Абхазском кассационном суде, но рассмотрение вопроса было перенесено. Тогда оппозиционеры призвали граждан собраться у здания Верховного суда 9 января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753738" frameborder="0"></iframe> Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии.

ИСТОЧНИК KP.RU