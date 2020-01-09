Врачи рассказали, какие привычки вредят иммунитету

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:17:56+03:00

Специалисты напомнили о вреде курения, стресса и переохлождения

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Немецкие доктора назвали перечень привычек, которые снижают иммунитет. Самым главным врагом крепкого здоровья медики назвали курение. Как отмечают эксперты, табачный дым негативно влияет на реснички, расположенные в бронхах, которые удаляют из легких токсины.

Кроме того специалисты напомнили о вреде алкоголя. По словам медиков, регулярное употребление спиртного снижает способность организма противостоять вирусам и микробам. В связи с этим доктора рекомендуют минимизировать потребление алкогольных напитков.

На третьем месте расположилась привычка ходить босиком. Медики отмечают, что из-за этого ноги переохлаждаются и кровь начинает плохо циркулировать, пишет ФАН.

Кроме того доктора напомнили, что ложиться поздно спать — также вредно для организма. Недостаток отдыха негативно сказывается на всем организме, в том числе и на иммунной системе.

Пятым и шестым врагами крепкого здоровья считаются нежелание бороться с постоянным стрессом и употребление нездоровой пищи, пишет сайт argumenti.ru.

Врачи рекомендуют всегда помнить об опасностях перечисленных привычек и беречь иммунную систему от истощения.

ИСТОЧНИК KP.RU