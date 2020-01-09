Врачи рассказали, какие привычки вредят иммунитету
Немецкие доктора назвали перечень привычек, которые снижают иммунитет. Самым главным врагом крепкого здоровья медики назвали курение. Как отмечают эксперты, табачный дым негативно влияет на реснички, расположенные в бронхах, которые удаляют из легких токсины.
Кроме того специалисты напомнили о вреде алкоголя. По словам медиков, регулярное употребление спиртного снижает способность организма противостоять вирусам и микробам. В связи с этим доктора рекомендуют минимизировать потребление алкогольных напитков.
На третьем месте расположилась привычка ходить босиком. Медики отмечают, что из-за этого ноги переохлаждаются и кровь начинает плохо циркулировать, пишет ФАН.
Кроме того доктора напомнили, что ложиться поздно спать — также вредно для организма. Недостаток отдыха негативно сказывается на всем организме, в том числе и на иммунной системе.
Пятым и шестым врагами крепкого здоровья считаются нежелание бороться с постоянным стрессом и употребление нездоровой пищи, пишет сайт argumenti.ru.
Врачи рекомендуют всегда помнить об опасностях перечисленных привычек и беречь иммунную систему от истощения.
ИСТОЧНИК KP.RU