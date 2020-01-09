2020-01-09T15:37:15+03:00
Происшествия

В Подмосковье на берегу реки рядом с жилым домом нашли череп человека

На данный момент устанавливается личность неизвестного
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Подмосковье на берегу реки рядом с жилым домом нашли череп человекаВ Подмосковье на берегу реки рядом с жилым домом нашли череп человекаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подмосковном городе Дзержинский обнаружили череп человека в двух километрах от жилого дома на берегу Москвы-реки. По словам экспертов, давность наступления смерти неизвестного около 1,5 лет.

Для проведения судебно-медицинского исследования череп направили в морг. На данный момент эксперты устанавливают личность неизвестного. Правоохранительные органы устанавливают детали данного дела и опрашивают очевидцев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что у одного из барбершопов на юго-западе Москвы обнаружили человеческий череп. Сообщение об ужасающей находке поступило в полицию 23 сентября прошлого года. Уточнялось, что на момент обнаружения черепа, пол и возраст человека, которому принадлежал череп, были не установлены. Давность наступления смерти также была неизвестна. Видеонаблюдение у данного барбершопа отсутствовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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