Ирак возобновил переговоры с Москвой по С-300

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:11:50+03:00

Иракский глава комитета по обороне заявил, что "этот вопрос должен был решиться давно"

Изменить размер текста: A A

Глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида рассказал, что Багдад возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.

По его словам, этот вопрос должен был решиться давно.

- Несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии, - отметил Рида.

Неизвестно, на какой стадии находится сделка, но руководство Ирака ее санкционировало, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Иран выпустил по американским объектам в Ираке 15 баллистических ракет. Цели достигли 11 из них. Еще пять были нацелены на территорию базы в Эрбиле, однако лишь одна достигла ее. Сообщается, что атака прошла в две волны. Временная разница между ними составила около часа.

ИСТОЧНИК KP.RU