МИД прокомментировал призывы Трампа к выходу из иранской ядерной сделки

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:34:42+03:00

Представители ведомства заявили, что понимает позицию Тегерана и призывает к сохранению СПВД

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Министерство иностранных дел России заявило, что не согласно с призывом американского лидера Дональда Трампа к странам-гарантам выйти из иранской ядерной сделки.

В ведомстве подчеркнули, что понимают позицию Тегерана и призывают к сохранению СПВД.

- Есть договоренность компромиссная, которую необходимо выполнять. Поэтому более понятна позиция иранской стороны, что США нужно вернуться к выполнению СВПД, - отметили в МИД РФ.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, "если кого-то что-то не устраивает в тех договоренностях, то нужно обсуждать целесообразность и возможность какой-то их корректировки, но уже будучи в рамках СВПД", пишет "РИА-Новости".

Напомним, ранее американский глава Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Иран отказывается от «последнего ключевого ограничения» в рамках ядерной сделки. Тегеран заявил, что будет обогащать уран исходя из своих технических потребностей

ИСТОЧНИК KP.RU