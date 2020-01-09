Власти Абхазии заявили о попытке госпереворота

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:33:49+03:00

В Сети появилось видео с оппозицией, проникающей в здание администрации президента [видео]

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В администрации президента Абхазии назвали попыткой госпереворота штурм здания ведомства в Сухуми.

Митингующие выломали двери на первом этаже здания администрации президента Абхазии, пострадавших нет.

- На данный момент пострадавших нет, за помощью в медицинские учреждения никто [из участников митинга] не общался, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации.

Министр обороны республики Мираб Кишмария сказал, что военные никогда не предпримут действия против своего народа и что они не станут вмешиваться в политические события.

- Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле, - передаёт Интерфакс слова представителя администрации.

Видео с кадрами штурма появилось в Сети.

Напомним, что одним из организаторов митинга является Ахра Авидзба. Ранее он требовал отставки главы МВД Абхазии Гарри Аршба.

8 января в Верхном суде Абхазии прошло заседание по иску бывшего кандидата в президенты республики. Лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квициниа пытается оспорить признание действительными итогов президентских выборов.

Первый тур выборов на пост главы республики прошёл 25 августа 2019 года. Никто из девяти кандидатов не одержал в нём победу, поскольку для этого надо набрать 50% и один голос от числа избирателей. Во второй тур прошли Рауль Хаджимба и Квициния, которые набрали 23,85% и 21,97%. В следующем голосовании Хаджимба победил с 47,39% против 46,17% голосов за Квинцинию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753755" frameborder="0"></iframe> Штурм администрации президента Абхазии.

ИСТОЧНИК KP.RU