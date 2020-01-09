2020-01-09T16:59:34+03:00
Общество

Apple призналась, что сканирует все фото пользователей iCloud с целью безопасности

Компания проверяет изображения на предмет сексуального насилия над детьми
Ася КУЗНЕЦОВА
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Компания Apple имеет право использовать личную информацию пользователей ради обеспечения безопасности учетной записиКомпания Apple имеет право использовать личную информацию пользователей ради обеспечения безопасности учетной записиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Старший директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват компании Apple подтвердила, что корпорация сканирует все фотографии пользователей, которые загружены в облачное хранилище iCloud. Делается это для обнаружения изображений жестокого обращения с детьми и сексуального насилия над несовершеннолетними, сообщает The Daily Mail.

Джейн Хорват также рассказала, что Apple использует специальное программное обеспечение для автоматического сканирования снятых на iPhone фотографий, сохраненных в iCloud.

- Apple использует технологию сопоставления изображений, чтобы помочь найти и сообщить о материалах о сексуальном насилии над детьми. Подобно спам-фильтрам в электронной почте наши системы используют электронные подписи для поиска подозрительных изображений. Учетные записи, которые используются для хранения таких фотографий, нарушают наши условия обслуживания и подлежат незамедлительному удалению, - заявили в корпорации.

Однако Хорват отметила, что компания пользуется ключами сквозного шифрования на всех своих устройствах для защиты частной информации пользователей.

Компания Apple внесла правки в политику конфиденциальности в 2019 году, объявив, что имеет право использовать личную информацию пользователей ради обеспечения безопасности учетной записи.

Ранее сайт kp.ru писал о принятии Госдумой закона об обязательной установке российского ПО на импортные смартфоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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