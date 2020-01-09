2020-01-09T18:10:46+03:00
Происшествия

Блогер столкнулся с проблемами после пранка с тараном авто ДПС

Полицейские установили, что ведомственный автомобиль сделали из обычной машины [видео]
Елена АКИМОВА
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Полиция нашла у блогера Эдварда Биля почти 30 неоплаченных штрафов. https://www.instagram.com/bil_edward/?hl=ruПолиция нашла у блогера Эдварда Биля почти 30 неоплаченных штрафов. https://www.instagram.com/bil_edward/?hl=ru
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В Москве полицейские установили новые подробности истории с тараном машины ДПС. В ведомственный авто врезался блогер Эдвард Биль, а после попытался скрыться на своей машине.

Вся история произошла еще летом и была пранком, но неожиданно получила продолжение. В начале января охранник жилого комплекса на Донецкой улице в Москве сообщил в полицию, что на парковке стоит разбитое авто с мигалками и наклейками ДПС. Машина марки Ford накрыта брезентом, будто ее пытались спрятать от посторонних глаз.

Прибывшие на место полицейские установили, что данного авто в базе нет. Машина была переделана незаконно. Многочисленные проверки привели к блогеру с миллионной армией подписчиков и его ближайшему окружению.

Во время съемок авто управлял друг блогера, но он и главный герой от объяснений отказались. В итоге полицейские изъяли машину, стилизованную под «патрульку», а вместе с ней и Mercedes Gelandewagen блогера.

Блогер протаранил полицейское авто.

У него оказалось почти 30 неоплаченных штрафов за превышение скорости и сейчас силовики предлагают лишить его водительских прав, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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