НАТО намерена усиливать своё присутствие в Черном море

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:37:35+03:00

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НАТО считает, Чёрное море - стратегический регион для альянса и планирует усиливать в нём своё присутствие. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Кроме того, организация может расширить свое участие в антитеррористических операциях США на Ближнем Востоке. В ответ на призыв Дональда Трампа НАТО "проводит консультации со странами альянса по расширению своего участия в антитеррористических усилиях США на Ближнем Востоке". Йенс Столтенберг также сообщил об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал расширение Североатлантического альянса одной из угроз для России и добавил, что Москва не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО и надеется, что интересы общей безопасности возобладают.

ИСТОЧНИК KP.RU