2020-01-09T17:37:35+03:00
Политика

НАТО намерена усиливать своё присутствие в Черном море

Альянс считает этот регион стратегическим для себя
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
НАТО может расширить своё участие в антитеррористических операциях США на Ближнем ВостокеНАТО может расширить своё участие в антитеррористических операциях США на Ближнем ВостокеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

НАТО считает, Чёрное море - стратегический регион для альянса и планирует усиливать в нём своё присутствие. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Кроме того, организация может расширить свое участие в антитеррористических операциях США на Ближнем Востоке. В ответ на призыв Дональда Трампа НАТО "проводит консультации со странами альянса по расширению своего участия в антитеррористических усилиях США на Ближнем Востоке". Йенс Столтенберг также сообщил об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал расширение Североатлантического альянса одной из угроз для России и добавил, что Москва не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО и надеется, что интересы общей безопасности возобладают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
НАТО намерена усиливать своё присутствие в Черном море
В Госдуме прокомментировали идею штрафа за неоплату проезда по платным дорогам
Около 40 тысяч человек подали заявки на участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего»
В Словении дотла сожгли деревянную статую Трампа
Apple призналась, что сканирует все фото пользователей iCloud с целью безопасности
Власти Абхазии заявили о попытке госпереворота
МИД прокомментировал призывы Трампа к выходу из иранской ядерной сделки
Онищенко оценил опасность необычной пневмонии в Китае
Ирак возобновил переговоры с Москвой по С-300
Первый в России лотерейный миллиардер нашелся - счастливый билет стал подарком на день рождения
Киев назвал контракт с "Газпромом" самым выгодным в истории
В Подмосковье на берегу реки рядом с жилым домом нашли череп человека
Врачи рассказали, какие привычки вредят иммунитету
Путин понаблюдал за учениями в Чёрном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов"
Звезда фильма «Весна на Заречной улице» госпитализирован в Москве
Протестующие штурмуют здание администрации президента Абхазии
Появилось видео последствий обстрела Ираном базы США в Ираке
Эксперты рассказали, как вернуться в привычный режим после праздников
Элитные войска Ирана пообещали "жестоко отомстить" врагам страны
Артём и София стали самыми популярными детскими именами в 2019 году
В Иране автобус перевернулся на огромной скорости: погибли 20 человек
Сбежавшему из Японии в футляре Карлосу Гону запретили покидать Ливан
Собаки в доме снижают риск развития шизофрении
В Союзе туриндустрии объяснили, как изменятся цены на билеты после прекращения полетов над Ираком и Ираном
В Испании, Германии, Австралии и США повышены меры безопасности
В Киеве задержали сбежавшего из России "вора в законе" Камо Московского
Украина столкнулась с последствиями запуска "Турецкого потока"