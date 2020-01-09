2020-01-09T17:59:17+03:00
Общество

В Госдуме прокомментировали идею штрафа за неоплату проезда по платным дорогам

Парламентарий Михаил Емельянов предположил, что такая мера может помочь в борьбе с правонарушителями
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Госдуме прокомментировали идею штрафа за неоплату проезда по платным дорогамВ Госдуме прокомментировали идею штрафа за неоплату проезда по платным дорогамФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Первый зампредседателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал о законопроекте, предполагающий введение штрафа для водителей за неоплату проезда по платной дороге.

Емельянов заявил, что подобная мера может помочь в борьбе с правонарушителями. При этом он указал на то, что платные дороги далеки от идеала. Емельянов подчеркнул, что плата на большинстве участков при этом "непропорционально высока", пишет RT.

Михаил Емельянов подчеркнул, что прежде чем штрафовать автомобилистов, "необходимо навести порядок" в эксплуатации платных участков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что российское правительство установило штрафы за неуплату платных дорог. Наказание за нарушение будет стоить 2,5 и 5,5 тысяч рублей. Новый штраф повлек поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

ИСТОЧНИК KP.RU

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