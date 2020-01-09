9 Янв. 2020 2020-01-09T20:10:47+03:00

Лукашенко рассказал, что не договорился с РФ по нефти Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Белоруссии отметил, что российская сторона хочет, чтобы Минск купил нефть по ценам выше мировой

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.

Политик подчеркнул, что Москва хочет, чтобы Минск купил нефть по ценам выше мировой.

- Где это видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте,- подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Минск уже нашел такую нефть, но не уточнил, где именно, пишет "РИА-Новости".

Напомним, в конце прошлого года Лукашенко провел телефонные переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым. Сообщалось, что стороны достигли договоренности об организации "конкретной работы по поставкам углеводородного сырья" в Белоруссию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в Москву на празднование 75-летия Дня Победы. Торжественные мероприятия состоятся в 2020 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753818" frameborder="0"></iframe> Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти.Президент Белоруссии объяснил сложность переговоров

ИСТОЧНИК KP.RU