2020-01-09T20:35:49+03:00
В мире

У спикера абхазского парламента случился сердечный приступ

Уточняется, что председатель почувствовал себя плохо после совещания с участием депутатского корпуса
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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У спикера абхазского парламента случился сердечный приступУ спикера абхазского парламента случился сердечный приступ
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Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия был на скорой госпитализирован с сердечным приступом.

Уточняется, что председатель почувствовал себя плохо после совещания с участием депутатского корпуса. Во время него обсуждалась обстановка в республике и конкретно в Сухуми, пишет "ТАСС".

- У спикера сердечный приступ, его забрали медики, прибывшие на скорой помощи, - говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что Кварчия вышел из здания из здания парламента в сопровождении врачей, при этом он на абхазском языке призывал собравшихся к проявлению благоразумия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики. Толчком к быстрому развитию ситуации послужил митинг оппозиции приуроченный к заседанию суда, на котором должны были рассмотреть итоги выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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