У спикера абхазского парламента случился сердечный приступ
Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия был на скорой госпитализирован с сердечным приступом.
Уточняется, что председатель почувствовал себя плохо после совещания с участием депутатского корпуса. Во время него обсуждалась обстановка в республике и конкретно в Сухуми, пишет "ТАСС".
- У спикера сердечный приступ, его забрали медики, прибывшие на скорой помощи, - говорится в официальном сообщении.
Уточняется, что Кварчия вышел из здания из здания парламента в сопровождении врачей, при этом он на абхазском языке призывал собравшихся к проявлению благоразумия.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики. Толчком к быстрому развитию ситуации послужил митинг оппозиции приуроченный к заседанию суда, на котором должны были рассмотреть итоги выборов.
ИСТОЧНИК KP.RU