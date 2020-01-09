2020-01-09T21:09:46+03:00
В мире

Пентагон: Иранские ракеты случайно попали в украинский лайнер

В американской разведке уточнили, что иранские ЗРС были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пентагон: Иранские ракеты случайно попали в украинский лайнерПентагон: Иранские ракеты случайно попали в украинский лайнерФото: REUTERS
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Американские СМИ сообщают, что украинский авиалайнер, разбившийся накануне в Тегеране, могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы. Так считают представители разведки США и Ирака.

В Пентагоне отметили, что иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на американские военные базы в Ираке, пишет Newsweek.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в среду, 8 января, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на фюзеляже украинского «Боинга» нашли «следы шрапнели». На авиафорумах в Интернете обсуждают странные отверстия на корпусе самолета. Масла в огонь этой конспирологической версии подлило украинское посольство в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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